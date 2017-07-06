Bosna Hersek Savunma Bakanı Aa'yı Ziyaret Etti

Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes, Anadolu Ajansının (AA) başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Haberler Editörü Hakan Çelik'ten kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Pendes, Saraybosna ofisi çalışanlarıyla sohbet etti.



Pendes, Savunma Bakanlığı ile AA arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.



Bakanlığın kuruluşundan bu yana Türkiye ile ileri düzeyde iş birliği yaptıklarını ifade eden Bakan Pendes, "Bosna Hersek'in NATO üyeliğine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.



Pendes, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında, Türkiye'de eğitim görmüş veya çeşitli kurslarda kendini geliştirme fırsatı bulmuş askerlerin bulunduğunu anımsatarak Türkiye'de alınan eğitimin büyük önem arz ettiğini vurguladı.



AA BHS Haberler Editörü Çelik, ziyaretin sonunda Pendes'e, "AA 2016 Yıllığı" ve "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi Kitapçığı"nı takdim etti.