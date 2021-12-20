Bosna Hersek Savcılığı Sırp siyasetçiler hakkında soruşturma başlattı

Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik başta olmak üzere Sırp Cumhuriyeti Entitesindeki siyasetçiler hakkında soruşturma başlattı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, "Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde 'ortak kurumların devredilmesine' yönelik olağanüstü oturum düzenlenmesi, anayasal düzene ve Dayton Barış Anlaşması'na saldırıdır. Başta Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Entite Başkanı Zeljka Cvijanovic olmak üzere, birçok Sırp siyasetçi hakkında soruşturma başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Savcılık, soruşturma çerçevesinde ilk olarak Sırp Sosyalist Partisi Başkanı Goran Selak'ın bugün yerel saatle 08.50'de sorgulanmaya başladığını açıkladı.

Bosna Hersek Meclisi uluslararası toplumun da baskısıyla 2005 yılında bir reform paketini onaylamak için toplanmıştı. Devlet kurumlarının güçlendirilmesini hedefleyen pakete, o dönemde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik ve partisi de destek vermişti.

Ordunun birleştirilmesi, istihbarat kurumu, ortak vergilendirme sistemi, hakimler ve savcılar konseyi gibi bazı kurumları kapsayan paket, bu kurumların yetkilerinin entitelerden alınıp devlet seviyesine taşınmasını öngörüyordu.

Bu yetkilerin Sırp Cumhuriyeti Entitesine devredilmesi için Bosna Hersek Meclisinde oy çoğunluğuyla karar alınması gerekirken, Dodik'in çağrıda bulunması üzerine Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, 11 Aralık'ta olağanüstü oturum kararı almıştı.

Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve Avrupa Birliği delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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