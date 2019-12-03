Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:08
Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın

Bosna Hersek Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Kavazovic, "" kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Kavazovic, "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Kavazovic, özellikle ve yaşam kategorisindeki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Aralarında seçim yapmak gerçekten zor. O yüzden hislerimi dinleyerek seçim yaptım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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