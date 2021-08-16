Bosna-Hersek Mahkemesi, eski Sırp asker Rade Garic'i 20 yıl hapsa mahkum etti

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Srebrenitsa ve Vlasenica bölgelerinde savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Rade Garic'i 20 yıl hapse mahkum etti.

Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Srebrenitsa ve Vlasenica bölgelerinde savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Rade Garic'i 20 yıl hapse mahkum etti.

Bosna-Hersek Mahkemesi, yargılanmasına 2018 Ekim'de başlanan eski Sırp asker Rade Garic'i 20 yıl hapsa mahkum etti. Mahkeme, Garic'in 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Boşnak Müslüman sivillere yönelik sistematik zulme karıştığına karar vererek, Garic'i 1992'de Vlasenica kasabasında ve 1995'te Srebrenitsa'daki vahşetten suçlu buldu.

Gariç'in tutuklu bulunduğu ifade edilirken, mahkemenin kararına itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası tek soykırımı olarak kabul edilen Srebrenitsa'da 8 binden fazla erkek ve çocuk Sırp polis ve askerler tarafından katledilmişti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı