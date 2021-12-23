Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri Saraybosna'da çocuk yurdunu ziyaret etti - Haberler
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Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri Saraybosna'da çocuk yurdunu ziyaret etti

Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri Saraybosna'da çocuk yurdunu ziyaret etti
AA / Ahmet Nurduhan - Haberler | Güncel

Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri, Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "SOS Çocuk Yurdu"na ziyarette bulundu.

Bosna Hersek Maarif Okulları öğrencileri, Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "SOS Çocuk Yurdu"na ziyarette bulundu.

Maarif Okulları öğrencileri, "SOS Çocuk Yurdu"nda kalan yaşıtlarını sevindirmek için ebeveynleri, öğretmenleri ve okul yöneticileriyle çocuklara hediyeler getirdi.

Ziyarete, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme ve Bosna Hersek Maarif Okulları Müdürü Yakup Gül de katıldı.

Gül, Bosna Hersek Maarif Okulları ile SOS Çocuk Yurdu arasında böyle etkinlikler yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu etkinliklerin devamının gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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