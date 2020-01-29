Bosna Hersek İslam Birliği'nden Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası
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Bosna Hersek İslam Birliği'nden Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi kararlaştırıldı.

29.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:44
Bosna Hersek İslam Birliği'nden Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası

Bosna Hersek (Diyanet İşleri) tarafından Elazığ ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İslam Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek genelinde ve Boşnak diyasporasının bulunduğu ülkelerdeki tüm camilerde bu hafta cuma namazı sonrası depremzedeler için yardım toplanacağı duyuruldu.

Bosna Hersek'in her zaman ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Hayatın getirdiği zor dönemlerde Allah'a sığınıyoruz. Allah, sabredenlerin yanındadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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