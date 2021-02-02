Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde iptal edilen yerel seçim 21 Şubat'ta yapılacak
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Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde iptal edilen yerel seçim 21 Şubat'ta yapılacak

02.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:06
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde iptal edilen yerel seçim 21 Şubat'ta yapılacak

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), Srebrenitsa'da "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle iptal edilen yerel seçimin 21 Şubat 2021'de yapılacağını açıkladı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), Srebrenitsa'da "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle iptal edilen yerel seçimin 21 Şubat 2021'de yapılacağını açıkladı.

Müslüman Boşnaklara yönelik 1995 yılında soykırım yapılması sebebiyle ayrı bir öneme sahip Srebrenitsa'daki seçimin yeni tarihini açıklayan CIK, 15 Kasım 2020'de düzenlenen yerel seçimlerin iptal edildiği bir diğer kent olan Doboj'da seçimlerin Srebrenitsa ile aynı gün yapılacağını aktardı.

Srebrenitsa ve Doboj'daki yerel seçimin 21 Şubat 2021'de yineleneceğine işaret edilen açıklamada, Travnik'te belediye başkanlığına seçilen adayın aynı gün yaşamını yitirmesi üzerine yenilenecek seçimin ise Nisan 2021'de yapılacağı belirtildi.

Srebrenitsa'daki usulsüzlük süreci

Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birlikleri, yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Aralık 2020'de Srebrenitsa'da operasyon düzenlemiş ve çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Seçim öncesi ve sonrası Srebrenitsa'daki ana gündem Sırpların usulsüzlük yaptığına dair iddialar olurken, seçim günü Sırbistan plakalı çok sayıda aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıdığı görülmüştü.

Boşnakları tek çatı altında toplayan "Benim Adresim: Srebrenitsa" isimli inisiyatif, seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş, iddialar üzerine CIK de soruşturma başlatmıştı.

CIK, 21 Ocak 2021'de düzenlediği oturumda, Srebrenitsa'daki seçim merkezlerinin büyük çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz belgelerle oy kullandığının kanıtladığına hükmetmiş, oy çokluğuyla seçimlerin iptaline karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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