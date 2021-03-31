Olovo heyetinden Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret

Bosna Hersek, Olovo Belediye Başkanı Cemal Memagiç ve Olovo Müftüsü Esad Pepiç, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Bosna Hersek, Olovo Belediye Başkanı Cemal Memagiç ve Olovo Müftüsü Esad Pepiç, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'ten gelen misafirleri Ahiliğin başkenti, kültür ve medeniyet kenti Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki şehir dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle daha da ilerlemesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Vali İbrahim Akın, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının bu tür ziyaretler ve yapılan projeler ile daha da pekişeceğini söyledi.

Olovo ile Kırşehir'in kardeş şehir olduğunu belirten Olovo Belediye Başkanı Cemal Memagiç ise konuşmasında, iki şehir arasında yapılan görüşmeleri çok önemsediklerini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı