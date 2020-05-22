Bosna Hersek'in doğa güzellikleri salgın günlerinin ilgi odağı oldu
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Bosna Hersek'in doğa güzellikleri salgın günlerinin ilgi odağı oldu

Milli parkın girişinden detaylar Park içindeki anıt mezardan detaylar Anıt mezarı ziyaret eden insanlardan detaylar Gölette balık tutan insan detayı Bosna Hersek'in güneyindeki Blidinje Milli Parkı baharın gelmesiyle yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

22.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:10

Milli parkın girişinden detaylar

Park içindeki anıt mezardan detaylar

Anıt mezarı ziyaret eden insanlardan detaylar

Gölette balık tutan insan detayı Bosna Hersek'in güneyindeki Blidinje Milli Parkı baharın gelmesiyle yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Anıt mezar, binlerce bitki ve yüzlerce endemik türe ev sahipliği yapan park, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın uğrak yeri oldu.

Bosna Hersek'in doğa güzellikleri salgın günlerinin ilgi odağı oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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