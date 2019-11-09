Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, öğrencilerle buluştu

09.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:36

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Sakarya'da öğrencilerle bir araya geldi.

Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret eden Sadoviç, burada Boşnakça dil kursuna katılan öğrencilerin dersine katıldı, sohbet etti.

Sadoviç, yaptığı açıklamada, Sakarya'da Boşnakça dili, kültürü ve Bosna Hersek kimliğinin korunduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Boşnak kimliğin korunması, dilinin konuşulması ve kültürünün yaşanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Sadoviç, "Türkiye ile Bosna Hersek arasında köprüye ihtiyacımız var. Bu köprüyü her iki dili bilen insanlar oluşturacak. Böyle kurslar, okullar bu atmosferi oluşturuyor. Herhangi bir destek gerekiyorsa destek vermeye hazırız." dedi.

Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Rafet Yatçı da 5 yıldan beri gençlerin Boşnakça öğrenmesi için Halk Eğitim Merkeziyle hareket ederek kurs açtıklarını ifade ederek, "Diğer kurslarımız da devam ediyor. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a derneğimize yer tahsisinden dolayı da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA