Bosna Hersek ile Karadağ, Arnavutluk için seferber oldu
Bosna Hersek ve Karadağ'daki camilerde, cuma namazının ardından depremin yaşandığı Arnavutluk halkı için yardım toplandı.
Bosna Hersek ve Karadağ'daki camilerde, cuma namazının ardından depremin yaşandığı Arnavutluk halkı için yardım toplandı.
Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan açıklamada, doğal afet durumlarında yardımlaşmanın önemi vurgulanarak, ülke genelindeki camilerde cuma namazının ardından depremzedeler için yardım toplandığı bildirildi.
Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Karadağlıların, dost ve kardeş Arnavut halkının acısını paylaştıklarını belirterek, cuma namazının ardından toplanan para yardımının yanı sıra Arnavut halkına dualarla da destek olacaklarını söyledi.
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde 45 kişi hayatını kaybetmiş, 790 kişi ise yaralanmıştı.
Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, Arnavutluk hükümetince deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmemek üzere doğal afet durumu ilan edilmişti.