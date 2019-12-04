Bosna-Hersek, iç savaşın ardından ilk kez hava sahasının tam kontrolüne sahip oldu

04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13

Bosna-Hersek, 1990'lı yıllarda patlayan iç savaşın ardından perşembe günü ilk kez hava sahasının tam kontrolüne sahip oldu.



Savaşın patlak vermesinin ardından 1995 ila 2003 yılları arasında hava sahasının kontrolünü NATO önderliğindeki barış gücü yapıyordu. Bu kontrol daha sonra, Bosna-Hersek kendi hava sahasıyla ilgili modernizasyon çalışmalarını tamamlayana komşu ülkeler Sırbistan ve Hırvatistan'a devredilmişti. Euronews.com'da Görüntüle