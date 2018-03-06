Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'ın cumhurbaşkanları, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde bir araya geldi.

Bosna Hersek-Hırvatistan-Sırbistan Zirvesi'ne ev sahibi Bosna Hersek'in Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dragan Covic, konseyin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ve Sırp üyesi Mladen İvanic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic katıldı.

Liderler, Mostar'daki bir otelde gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Covic, yaptığı açıklamada, toplantıda üç ülke arasındaki mevcut meselelerin çözümüne ilişkin nasıl bir yol izlenebileceğini konuştuklarını aktararak, bu meselelerin ülkelerin gelecekteki ilişkilerini, ekonomi ve altyapı alanlarında iş birliklerini etkilediğini söyledi.

İzetbegovic de Hırvatistan ile Bosna Hersek arasındaki en önemli meselenin Peljesac Köprüsü olduğunu vurgulayarak, Bosna Hersek'in açık denize çıkışını engelleyecek bu köprünün inşası noktasında Hırvat Cumhurbaşkanı'nın "Bosna Hersek'in yasal haklarının koruması gerektiğini" ifade etmesinde son derece memnun olduğunu kaydetti.

İvanic ise üç ülkenin ekonomik anlamda son derece iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çekerek, gelecekte ekonomi ve altyapı konularına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

6 yıl sonra ilk zirve

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, toplantıda AB'nin Batı Balkan Stratejisi'ni değerlendirdiklerini belirterek, "6 yıl sonra yeniden bir araya geldik. Önceliğimiz AB'ye üyelik süreciydi. Hırvatistan, Bosna Hersek'in 'aday ülke' statüsü almasına ilişkin görüşmelere en kısa sürede başlayacak." ifadelerini kullandı.

AB üyesi Hırvatistan'ın, diğer bölge ülkelerinin AB üyeliğini desteklediğini dile getiren Kitarovic, Bosna Hersek'in ve diğer Batı Balkan ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiklerini vurguladı.

Kitarovic, üç ülkenin ulaşım ve enerji alanlarında iş birliği yapması gerektiğinin altını çizerek, doğalgaz boru hattı projelerine dahil olmanın siyasi anlamda da ülkelere katkı sağlayacağını ifade etti.

Sırp liderden "ortak pazar" teklifi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic is ülkesinin Bosna Hersek ve Hırvatistan ile ticaret hacminde 2017 yılında artış gözlendiğini aktararak, "Siyasiler olarak görevimiz, vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak ve onları ekonomik refaha ulaştırmak. Görüşmelerimiz çoğu zaman kolay geçmiyor ancak anlaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ekonomik ilişkilerin gelişmesi için üç ülkenin de önemli katkı yapması gerektiğini vurgulayan Vucic, "AB'den gelen talep üzerine bu konuda hızlanmalıyız. Ortak bir pazar oluşturmamız gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Vucic, görüşmede Türkiye'nin desteği ile inşa edilmesi planlanan Belgrad- Saraybosna Otoyol Projesi'ni de ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Mostar'daki zirveye, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ve Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric de katıldı.