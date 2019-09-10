Bosna Hersek heyeti Ereğli'de

10.09.2019 12:18

Bosna Hersek'in Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Mirza Ganic ve Skıso Breza 304 takımı oyuncularının Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldiği bildirildi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı'nın davetlisi olarak ilçeye gelen Bosna Hersek Skıso Breza 304 takımına ve heyetine plaj tesislerinde yemek verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mirza Ganic, sevgi ve barış şehrinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, çok güzel anılarla döneceklerini, en büyük dostlarının Türkiye ve Türkler olduğunu bildiklerini aktardı.

Kaymakam Çorumluoğlu da "Biz Türkler olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokratları olarak dünya üzerinde nerede gözyaşı varsa nerede sıkıntı varsa Müslümanların nerede sıkıntısı varsa orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün Suriye olur, yarın Balkanlar olur, Türk cumhuriyetleri olur. Benim de Bosna'yı 8'er günlük 2 kez ziyaret etme fırsatım oldu. O zor zamanınızda bizim devletimizin Bosna'daki vatandaşlarımıza ne kadar destek olduğunu, ne kadar yardımcı olduğunu oradaki vatandaşlarımızdan dinleme imkanım oldu. O ziyaretlerde ülkem adına gurur duydum."

Yemeğe, Ganic ve Çorumluoğlu'nun yanı sıra Zenica Doboj Kanton Gaziler Dairesi Bakanı Fahrudin Colakovic, Zenica Doboj Kanton Tarım ve Orman Bakanı Mirnes Basic, Zenica Doboj Kanton Ticaret Odası Bakanı Edisej Sjerotanovic'in, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA