Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç, Azerbaycan'da
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Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç, Azerbaycan'da

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç, Azerbaycan'da
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

İzzetbegoviç ve beraberindeki heyeti Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Hüseyinli ile Azerbaycan-Bosna Hersek Parlamentolar arası Çalışma Grubu Eş Başkanı Mezahir Efendiyev karşıladı.

İzzetbegoviç, 2 günlük ziyareti kapsamında Azerbaycanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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