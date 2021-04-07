Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic, Adana Valisi Elban'ı ziyaret etti

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, resmi çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye'de bulunan Cikotic ve beraberindeki heyet, Adana Valiliğini ziyaret etti.

Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ve diğer ilgililerin de bulunduğu ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Cikotic daha sonra Vali Elban ile görüştü.

Vali Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Cikotic'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt