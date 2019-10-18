Bosna Hersek göçmen krizine çözüm arıyor

18.10.2019 17:09

Bosna Hersek'e gelen göçmen sayısının her geçen gün artması ve bu kişilerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanamaması, ülkede yeni bir krize neden oldu.

Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasının göçmenlere kapatılması ve Batı Avrupa ülkelerine gitmek isteyen bu insanların son 2 yıldır yoğun bir şekilde Bosna Hersek'e yönelmesi, ülkede ciddi sıkıntıları ortaya çıkardı.

Özellikle Hırvatistan'a yakın Bihaç, Cazin ve Velika Kladuşa gibi şehirlerde artan göçmen yoğunluğu, soğuk kış ayları öncesinde ilgili makamlar için büyük sorun teşkil ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgedeki Vucjak Kampı'na son günlerde binin üzerinde göçmenin gelmesiyle ortaya çıkan insani yardım noktasında Bosna Hersek makamlarının bir an önce çözüm bulmasını istedi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de yeterli yemek ve içecek su bulunmayan, hijyenik olmayan söz konusu kampın kapatılması ve insanların bir başka kampa yerleştirilmesi çağrısında bulunurken, yaklaşan kışa da dikkati çekerek durumun daha da kötüleşeceği uyarısı yaptı.

Mijatovic, daha önce Bosna Hersek'teki yetkili makamlara göçmen krizini insan haklarına uygun şekilde çözmeleri noktasında resmi yazı gönderdiğini anımsatarak, o dönemde 300'e yakın göçmen bulunan bölgede bugün neredeyse 6 bin göçmen olduğuna dikkati çekti.

Yeni kamp alanları aranıyor

Öte yandan, Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada ise Una-Sana Kantonu bölgesindeki göçmenlerin yerleştirilebileceği yeni kamplar kurulması noktasında yerel makamlardan yardım talebinde bulunuldu.

Yeni kamp alanları olarak önerdikleri yerlerin Avrupa Birliği (AB) tarafından "kötü koşullar" nedeniyle reddedildiği belirtilen açıklamada, göçmenlerin yoğun olarak bulundukları sınır hattındaki yükü hafifletmek amacıyla Saraybosna yakınlarında yeni bir kampın kurulacağı aktarıldı.

Bosna Hersek'in doğu sınırlarındaki kontrollerin artırılarak düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin engellenmesi yönünde çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Amaçları AB ülkelerine ulaşmak olan göçmenlerin 'hot spot'u haline gelmek istemiyoruz." denildi.

Geçen yıl yoğun bir göçmen akınına maruz kalan Bosna Hersek'e, yıl başından beri 9 bin yeni göçmen geldiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA