Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masovic ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de yer aldığı görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Akar'ın ayrıca Türkiye'nin, Bosna Hersek'in barış, istikrar ve bütünlüğüne verdiği önem, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasının gerekliliği konularını dile getirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri

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