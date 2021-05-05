Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Türkiye bölgede istikrar sağlayıcı
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Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Türkiye bölgede istikrar sağlayıcı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'nin Balkanlar'da yapıcı ve istikrar sağlayıcı role sahip olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'nin Balkanlar'da yapıcı ve istikrar sağlayıcı role sahip olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Bisera Turkovic baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilk sözü alan Turkovic, 'Türkiye'nin bölgede yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var. Türkiye, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyeliğimizi de desteklemektedir' dedi. Türkiye'nin Kovid-19 aşısı konusunda Bosna-Hersek'e desteğine dikkat çeken Turkovic, 'Zor zamanlarımızda yaptığımız yardım çağrılarımıza yalnızca gerçek dostlarımız kulak veriyor' diye konuştu.

'PROJELER GERÇEKLEŞME AŞAMASINDA'

Türkiye'nin de desteklediği projelerin gerçekleşme aşamasına geldiğini ifade eden Turkovic, 'Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'dir. Projenin bir an önce tamamlanması tüm tarafların çıkarına olacaktır. Bu hem bölgesel iş birliğine hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır' dedi. Ayrıca Türkiye'nin önemli bir ticaret ortak olduğunun altını çizen Turkovic, 'Türkiye'nin bölgede yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var. Türkiye, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyeliğimizi de desteklemektedir. Türkiye, Bosna Hersek'in önemli bir dış ticaret ortağıdır. Bosna Hersek ticari ilişkilerde her ne kadar açık verse de son zamanlarda artan ihracat rakamlarımız cesaret verici' ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Türkiye bölgede istikrar sağlayıcı
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Türkiye bölgede istikrar sağlayıcı
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Türkiye bölgede istikrar sağlayıcı
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Türkiye bölgede istikrar sağlayıcı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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