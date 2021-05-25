Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic, Azerbaycan'ın ülkesinde büyükelçilik açmasını memnuniyetle karşıladı
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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic, Azerbaycan'ın ülkesinde büyükelçilik açmasını memnuniyetle karşıladı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic, Azerbaycan'ın ülkesinde büyükelçilik açmasını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Azerbaycan Milli Meclisinin Bosna Hersek'te Azerbaycan Büyükelçiliği açılması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Azerbaycan Milli Meclisinin Bosna Hersek'te Azerbaycan Büyükelçiliği açılması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Turkovic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in de Bakü'de büyükelçilik açacağını belirterek, "Azerbaycan'ın Saraybosna'da büyükelçilik açma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladım. Bu, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Bosna Hersek'te (Saraybosna) Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin Kurulması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşülerek oy birliği ile kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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