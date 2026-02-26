Bosna Hersek devlet televizyonu, finansal kriz nedeniyle ekran kararttı

Bosna Hersek devlet televizyonu, içinde bulunduğu finansal kriz ve kapanma tehdidine dikkat çekmek amacıyla bir günlüğüne ekran kararttı.

Bosna Hersek'te devlet televizyonu borç krizini ekrana taşıdı. Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu (BHRT), borç krizindeki kurumun kalıcı olarak kapatılması riskine dikkat çekmek amacıyla, yerel saatle 07.00 itibarıyla olağan yayın akışını durdurarak ekran kararttı.

Devlet televizyonunda döngü halinde yayınlanan mesajda, "Bu teknik bir arıza değildir. Bu BHRT'nin kapatılması ihtimaline ilişkin bir uyarıdır. Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu, finansmanına sistemsel bir çözüm bulunmaması halinde faaliyetlerine son verebilir. BHRT, bugün olağan yayın akışını gerçekleştirmiyor. Günlük bazda yaşanan hesap blokajları ve Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) yakında süresi dolacak milyonlarca euroluk blokajı, BHRT'nin sonunun yaklaştığını açıkça gösteriyor" denildi.

BHRT tarafından paylaşılan bir açıklamada ise "Birkaç yıldır içinde bulunduğumuz şartlar artık dayanılmaz hale gelmiştir. Bosna Hersek kurumları ve entitelerinin yanı sıra Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR), Bosna Hersek kamu yayıncısının finansman sorununa karşı son derece ilgisiz bir tutum sergilemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde yayının kalıcı olarak kesilmesi söz konusu olabilir. Size bu şekilde seslenme kararını kolay almadık. Kamuoyunun içinde bulunduğumuz durum hakkında gerçeği bilmeye hakkı olduğuna inanıyoruz" denildi.

BHRT'nin yayınlarını durdurmasının medya adına önemli bir kayıp olacağı ifade edilen açıklamada, "BHRT'nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için Bosna Hersek Parlamentosu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi ve OHR'nin acil müdahalesine ihtiyaç bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

RTRS'nin yükümlü olduğu ödemeleri yapmıyor olmasından kaynaklanıyor

Borçları nedeniyle banka hesaplarının dondurulması riskiyle karşı karşıya olan Bosna Hersek kamu yayıncısının içinde bulunduğu kriz, büyük oranda ülke dahilindeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) resmi yayıncısı RTRS'nin yıllardır devlet televizyonuna karşı kanunen yükümlü olduğu ödemeleri yapamıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu durum nedeniyle önceki yıllarda da finansal krizler yaşayan BHRT'nin karşı karşıya olduğu son kriz, kurumun EBU'ya olan borçları nedeniyle banka hesaplarının bloke edilmesi riski nedeniyle ortaya çıktı. BHRT'nin toplam borcu yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeyken, Bosnalı Sırp yayıncısı RTRS'den 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bandrol ücretleri kapsamında 52 milyon eurodan fazla alacağı bulunuyor. RTRS'nin bu tutumu, Bosnalı Sırp yetkililerin devlet televizyonunu meşru bir kurum olarak kabul etmeyi reddetmelerinden kaynaklanıyor.

BHRT çalışanları, kurumun kapanma riski nedeniyle daha önce Bosna Hersek Parlamentosu önünde eylem yapmıştı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı