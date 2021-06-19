Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sefik Dzaferovic, Türkiye'nin Batı Balkanlar'da yapıcı, barışçıl ve sakinleştirici bir rolü olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerinin istikrarın sağlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sefik Dzaferovic, Türkiye'nin Batı Balkanlar'da yapıcı, barışçıl ve sakinleştirici bir rolü olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerinin istikrarın sağlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Dzaferovic, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ADF'nin hem bölge hem de dünya ülkeleri için önemli bir forum olduğunu ifade eden Dzaferovic, "Forum, modern dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunları ele aldığı ve onlara cevap aradığı için oldukça önemli." dedi.

Dzaferovic, ADF'nin geleneksel hale geleceğine inandığını söyleyerek, tüm dünyanın ihtiyacı olan diyaloğun da burada kurulacağını ifade etti.

Türkiye ve Bosna Hersek'in her zaman birbirini destekleyen iki kardeş ülke olduğuna işaret eden Dzaferovic, "Türkiye, her zaman Bosna Hersek'e yardım ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Antalya'da da ilişkilerimizin çok daha iyi olması için neler yapabiliriz, onları konuştuk." diye konuştu.

Dzaferovic, Türkiye'nin desteklediği Saraybosna Belgrad Otoyol Projesi ile Serbest Ticaret Anlaşmasının iki ülke arasındaki en güncel iş birliği olduğunu anımsatarak, "Türkiye, Serbest Ticaret Anlaşması konusunda Bosna Hersek'e en uygun şartları sundu. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim." dedi.

"Türkiye'nin bölgede barışçıl ve sakinleştirici bir rolü var"

Türkiye'nin Batı Balkanlar'da yapıcı bir rol oynadığını belirten Dzaferovic, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgede barışçıl ve sakinleştirici bir rolü de var. Bu önemli bir şey. Batı Balkan ülkelerindeki iç sorunlar bir tarafa, Türkiye'nin bölgedeki her ülke ile iyi ilişkileri var. Türkiye'nin bu tutumu da bölgedeki istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaktadır."

Dzaferovic, Saraybosna Belgrad Otoyol Projesi'ne ilişkin 16 Mart 2021'de Ankara'da imzalanan altyapı ve inşaat projelerinde iş birliği anlaşmasının yeni ve önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Anlaşma, Bosna Hersek'teki Temsilciler Meclisinde onaylandı. Halklar Meclisinin onaylamasını bekliyoruz. Projenin hayata geçirilmesindeki en güçlü evrenin anlaşma olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Mladic her zaman savaş suçlusu olarak hatırlanacak"

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) tarihi bir rol oynadığına işaret eden Dzaferovic, "Mahkeme gerçeği ortaya koydu ve adaleti sağladı. Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta hayatını kaybedenleri geri getirecek ve soykırımı cezalandıracak bir cezanın verilmesi mümkün değil." dedi.

Dzaferovic, mahkemenin Mladic'e verilebilecek en büyük cezayı verdiğinin altını çizerek, "Hiçbir suç cezasız kalmaz. Mladic her zaman savaş suçlusu olarak hatırlanacak. Bosna Hersek ve tüm bölge ülkelerinin mahkemenin kararlarına saygı duyması gerekir." diye konuştu.

Dzaferovic, bölgede gelecekteki ilişkilerin de mahkeme kararı göz önünde bulundurularak kurulması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Dzaferovic Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 16:31:55. #1.14#

title