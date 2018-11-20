Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinde Devir Teslim

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri, yemin ederek görevlerine resmen başladı.

7 Ekim'de yapılan seçimlerde ülkenin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyine seçilen Boşnak üye Sefik Dzaferovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Sırp üye Milorad Dodik yemin ederek görevlerini devraldı.

Görevini devreden Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Konseyin bir önceki dönemdeki Hırvat üyesi Dragan Covic ve Sırp üyesi Mladen İvanic'e ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar ve iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

4 yıllık görev süreleri içinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Boşnak siyasetçi İzetbegovic, Bosna Hersek'in tıkalı olan Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyon yolunun nihayet açıldığını söyledi.

Gelecek 8 ay boyunca Konseyin başkanlığını yürütecek olan Milorad Dodik de Bosna Hersek'in ana hedefinin Avrupa Birliğine (AB) üyelik olması gerektiğini vurgulayarak, ABD ve AB ile ilişkilerin iyileştirilmesi için gereken adımları atacağını kaydetti.

Savaşın geçmişte kaldığını belirten Dodik, "Bu, demokratik yollarla seçilen temsilcilerce yönetilen bir toplumun ilerlemesi için ciddi bir fırsat." dedi.

Dodik, Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilcilik (OHR) makamının çalışmalarından memnun olmadığını kaydederek, bu kurumun bir an önce kaldırılması için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.

Bu arada, geçen 4 yıllık dönemde Konseyin Hırvat üyeliğini yapan Dragan Covic'in törene katılmaması dikkat çekti.

Bosna Hersek'teki seçimler

Bosna Hersek'te 7 Ekim'de yapılan seçimlerde, Demokratik Eylem Partisi (SDA) adayı Dzaferovic oyların yüzde 36,6'sını alarak konseyin Boşnak üyeliğine, Demokrat Cephe (DF) adayı Komsic de oyların yüzde 52,6'sını alarak Hırvat üyeliğine seçilmişti.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) oylarla seçilen konseyin Sırp üyesi ise oyların 53,8'ini alan Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Dodik olmuştu.

4 yıllığına seçilen Konsey üyeleri, dönüşümlü olarak 8 aylığına Konsey başkanlığı yapıyor.