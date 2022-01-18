Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dzaferovic'ten Brcko'ya ziyaret - Haberler
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dzaferovic'ten Brcko'ya ziyaret

AA / Branislav Pavicic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve devleti oluşturan iki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic, Brçko şehrini ziyaret etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve devleti oluşturan iki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic, Brçko şehrini ziyaret etti. Brçko şehrinde anayasa aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları düzenlenmiş ve taraftar grubu "Sindikat", ellerinde meşaleler ile şehrin sokaklarını trafiğe kapatmıştı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dzaferovic'ten Brcko'ya ziyaret

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dzaferovic'ten Brcko'ya ziyaret

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dzaferovic'ten Brcko'ya ziyaret

AA / Branislav Pavicic - Son Dakika Haberleri

Anayasa, Sırp, Ocak, Güncel, Haber

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