Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)

16.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:16

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i karşılaması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyet ile görüşmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i karşılaması

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyet ile görüşmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki Konsey üyeleri ile bir araya geldi. (1)

Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)
Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)
Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)
Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)
Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:17:52. #1.15#
title