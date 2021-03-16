Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i karşılaması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyet ile görüşmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i karşılaması
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyet ile görüşmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki Konsey üyeleri ile bir araya geldi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu