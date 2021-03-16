Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i karşılaması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyet ile görüşmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik...