Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

15.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:52
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dodik ile Konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, ortak altyapı projeleri başta olmak üzere iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini daha da güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 22:54:27. #1.14#
title