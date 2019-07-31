Bosna Hersek Devlet Başkanından Başkan Özcan'a özel davet

Bosna Hersek Devlet Başkanı Denis Blizdic'in özel olarak davet ettiği Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'e hareket ediyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Başkan Vekilleri Mustafa Tınaz, Soner Yelkovan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ile Bosna Hersek Devlet Başkanı Denis Blizdic'in özel davetlisi olarak Bosna Hersek'e yola çıkıyor.

Nazilli Belediye Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek olan Özcan, "Ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi geliştirmek, Nazillimiz ve Bosna Hersek arasında birçok alanda işbirliği yapmak amacıyla ilk yurtdışı ziyaretimizi, Bosna'ya, kardeş ülkemize gerçekleştiriyoruz. Bosna Hersek Başbakanı, Bosna Hersek Meclis Başkanı, Hırvatistan Ticaret, Turizm ve Çevre Koruma Bakanı, Saray Bosna Büyükşehir Belediye Başkanı, Jablanica Belediye Başkanı ile gerçekleştireceğimiz görüşmelerin şehrimize, memleketimize hem manevi hem de somut birçok katma değer sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA