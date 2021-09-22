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Bosna Hersek derbisinin galibi Saraybosna oldu

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Spor
Bosna Hersek derbisinin galibi Saraybosna oldu

Bosna Hersek'in köklü futbol kulüpleri Saraybosna ve Zeljeznicar'ın karşı karşıya geldiği derbi, 2-0 Saraybosna'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bosna Hersek'in köklü futbol kulüpleri Saraybosna ve Zeljeznicar'ın karşı karşıya geldiği derbi, 2-0 Saraybosna'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) 10. haftasında Zeljeznicar'ı başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Stadı'nda ağırlayan ev sahibi Saraybosna, 30. dakikada Mersudin Ahmetovic ve 57. dakikada Darko Bodul'un golleriyle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Ligde Saraybosna 17 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Zeljeznicar 11 puanla 8'inci sırada bulunuyor.

Bosna Hersek derbisinin galibi Saraybosna oldu

AA / Lejla Biogradlija - Spor Haberleri
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Haber: Bosna Hersek derbisinin galibi Saraybosna oldu - Haberler Spor
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