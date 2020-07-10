Bosna Hersek camilerinde "Srebrenitsa" hutbesi
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Bosna Hersek camilerinde "Srebrenitsa" hutbesi

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, "Srebrenitsa" konulu cuma hutbesinde, soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının zulmün şahidi olduğunu ve gelecekte de soykırımı anlatacağını ifade etti.

10.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:19

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, "Srebrenitsa" konulu cuma hutbesinde, soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının zulmün şahidi olduğunu ve gelecekte de soykırımı anlatacağını ifade etti.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan, 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 25. yılı dolayısıyla ülke genelindeki birçok camide "Srebrenitsa" konulu hutbe okundu.

Kavazovic, başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde irat ettiği hutbede, soykırım kurbanlarının Boşnak halkının dualarında ve kalplerinde yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Soykırımı gerçekleştirenlerin ve onlara yardım edenlerin cezalarını Allah'ın vereceğini vurgulayan Kavazovic, "Bir Müslüman'ın inancı, onun zor zamanlarda bile ahlakından ödün vermemesi ve doğru yoldan ayrılmamasıyla ölçülür." ifadelerini kullandı.

Kavazovic, zalimin ve kötülüğün karşısında boyun eğilmemesi gerektiğini kaydederek, zulmedenlerin de asla yüceltilmemesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın neresinde olursa olsun, zulme uğrayanların yüzlerinde, zulmedenlerin yanlış inançları veya inançsızlıklarının izlerine rastlandığını kaydeden Kavazovic, şunları söyledi:

"Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki beyaz mezar taşları zulmün şahitleridir. Bizler bu dünyadan göçüp gittiğimizde yapılan soykırımı bu beyaz mezar taşları anlatacaktır. Kurbanlarımızın, sevdiklerimizin unutulmalarına asla izin vermeyecek, onları dualarımızla yaşatacağız."

"Soykırımın inkar edilmesi bizleri hayrete düşürüyor"

Srebrenitsa'da çeyrek asır önce yaşanan zulmün ve şiddetinin, bugün devam eden etkilerinden de anlaşılabileceğine işaret eden Kavazovic, "Srebrenitsa soykırımının zehri uzunca bir süre bu bölgede dolaşmaya devam edecek." dedi.

Kavazovic, kötülüğe karşı boyun eğip sessiz kaldıkça yaşanan soykırımın haklı çıkarılmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Aradan 25 yıl geçmesine rağmen bazı kesimlerin mahkemelerce kanıtlanmış soykırımı inkar etmesi bizleri hayrete düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Soykırım inkarcılarının sık sık ödüllendirildiğini de aktaran Kavazovic, ülkedeki Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) soykırımın inkar edilmesinin yasaklanması için gereken adımları atmamasını eleştirdi.

Kavazovic, soykırımın Birleşmiş Milletlerin (BM) gerekli adımları atmaması sonucu yaşandığını belirterek, soykırım kurbanlarının birçok ülkede anıldığını ve soykırımın unutulmaması için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Dokuz soykırım kurbanın daha yarın yapılacak anma töreninin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verileceğini hatırlatan Kavazovic, şehitliklere her ziyaretin, iyilik ve barışın korunacağına dair bir yemin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bosna Hersek camilerinde 'Srebrenitsa' hutbesi

Kaynak: AA

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