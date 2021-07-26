Bosna Hersek Başsavcısı Gordana Tadic görevden alındı

Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV BİH) Disiplin Komisyonu, Bosna Hersek Başsavcısı Gordana Tadic'i disiplin suçu işlediği gerekçesiyle görevinden aldığını açıkladı.

Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV BİH) Disiplin Komisyonu, Bosna Hersek Başsavcısı Gordana Tadic'i disiplin suçu işlediği gerekçesiyle görevinden aldığını açıkladı.

VSTV'den yapılan açıklamada, Tadic'in görevinde disiplin suçu işlediği, ihmal ve dikkatsizlikle hareket ettiği belirtildi.

Tadic'in başsavcılık görevinden alındığına işaret edilen açıklamada, 8 gün içinde temyize başvurulabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija