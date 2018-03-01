Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü'nü Kutluyor

Bosna Hersek'te ülkenin istiklalinin 26. yıl dönümünü çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

Başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç'in de katılımıyla gerçekleştirilen programda ülkenin ilk Cumhurbaşkanı rahmetli Aliya İzetbegoviç'in kabri ziyaret edilerek dua edildi. Mezara çelenk bırakan Bakir İzetbegoviç, komşularıyla iyi ilişkiler tesis eden Bosna-Hersek'in artık 22 yıldır çözüm bekleyen bazı meseleleri halletmek zorunda olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Bosna Hersek'ten AB Soru Kitapçığı'nı teslim almasının ülkesi için dev bir adım olduğunu ve Bosna Hersek'in istikrar ve ilerlemesine katkıda bulunacağına işaret eden İzetbegoviç, "AB'nin yeni stratejisi ülkemizde ve Balkanlar'da birçok rahatsızlığa ilaç olacak niteliktedir. Komşularımızla 22 yıldır çözülemeyen meselelerin de artık çözülmesi mecburiyeti doğacak. Çünkü yeni AB stratejisi çerçevesinde Balkanlar'da hiçbir ülke, Bosna Hersek'le olan problemlerini çözmeksizin AB'ye üye olamayacak" diye konuştu.

İzetbegoviç, "İçinde yaşadığımız, aşkla bağlı olduğumuz ve günbegün yaralarını sardığımız Bosna Hersek, budur. 1992'de insanların hayal ettikleri ülkenin bu olup olmadığı sualini herkes kendi kendine cevaplandırabilir. Bizim yapmamız gereken ise ülkemizi güçlendirmek" diye konuştu.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle Saraybosna'nın yanı sıra Mostar, Tuzla ve Srebrenitsa gibi birçok kentte merasimler gerçekleştirildi.

Sırp Entitesinde Kutlanmıyor

Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadığı Bosna-Hersek Federasyonu Entitesi'nde milli bayram olarak kutlanan 1 Mart Bağımsızlık Günü, Bosna Hersek'i oluşturan iki entiteden biri olan Republika Srpska'da (RS) tanınmıyor.

29 Şubat - 1 Mart 1992 tarihleri arasında gerçekleştirilen referandumda Yugoslavya'dan ayrılma yönünde rey kullanan Bosna Hersek'te Boşnaklar, bu tarihi ülkenin istiklalinin başlangıcı addediyor. Bosnalı Sırp idaresi ise bu tarihin ülkede savaşın başlangıcı olmaktan öte bir hususiyetinin bulunmadığını ileri sürüyor. Boşnaklar'ın yoğun olarak yaşadığı idari bölgede 1 Mart resmi tatil olarak geçirilirken, Bosnalı Sırp idaresindeki bölgelerde resmi kurumlar çalışmaya devam ediyor.

Bosnalı Sırplar, Sırp Cumhuriyeti'nin 9 Ocak 1992'de ilan edilmiş olmasını temel alarak sözde Bağımsızlık Günü'nü anayasa mahkemesinin aksi kararına rağmen 9 Ocak tarihinde illegal olarak kutlamaya devam ediyor. - SARAYBOSNA