Bosna Hersek: 54-64

SALON: RhenusHAKEMLER: Maj Kazuko Forsberg (Danimarka), Marek Kukelcik (Slovakya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya)TÜRKİYE: Pelin Derya Bilgiç 5, Olcay Çakır Turgut 4, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez 2, İnci Güçlü 3, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar Ökten 9, Melis Gülcan 17, Şerife Alperi Onar...

SALON: Rhenus

HAKEMLER: Maj Kazuko Forsberg (Danimarka), Marek Kukelcik (Slovakya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya)

TÜRKİYE: Pelin Derya Bilgiç 5, Olcay Çakır Turgut 4, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez 2, İnci Güçlü 3, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar Ökten 9, Melis Gülcan 17, Şerife Alperi Onar 4, Gökşen Fitik 3, Esra Ural Topuz, Sevgi UzunBOSNA HERSEK: Deura 2, Gajic 7, Jones 22, Tavic 14, Babic 10, Andjela Delic 2, Dzombeta 4, Dzebo 31'İNCİ PERİYOT: 8-17DEVRE: 26-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-38

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında karşılaştığı Bosna Hersek'e 64-54'lük skorla mağlup oldu. Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar; Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez ve İnci Güçlü beşiyle başladı. Bosna Hersek, mücadelenin ilk periyodunu 17-8, ilk yarısını da 27-26 önde tamamladı. İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Milliler oldu. Üst üste bulduğu sayılarla öne geçen Türkiye, final periyoduna 44-38'lik skorla önde girdi. Son periyotta hücumda daha etkin bir görüntü çizen Bosna Hersek, Türkiye'ye sadece 10 sayı izni verdi ve mücadeleden 64-54'lük skorla galip ayrıldı. Millilerde; Melis Gülcan 17 ve Bahar Çağlar Ökten 9 sayı kaydetti. Bosna Hersek'te ise Jonquel Jones 22 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Türkiye, gruptaki 3'üncü maçında 20 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı