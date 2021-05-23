Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde Borac şampiyonluğunu ilan etti
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Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde Borac şampiyonluğunu ilan etti

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde Borac şampiyonluğunu ilan etti
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

BANJA Bosna Hersek'in Borac Kulübü, 1. Futbol Ligi'nin bitimine 1 hafta şampiyonluğunu ilan etti.

BANJA Bosna Hersek'in Borac Kulübü, 1. Futbol Ligi'nin bitimine 1 hafta şampiyonluğunu ilan etti.

Banja Luka'da stadyumda Tuzla City'i konuk eden Borac, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 10 yıl sonra yeniden şampiyon oldu.

Borac, 37. dakikada Stojan Vranjes ve 59. dakikada Panagiotis Moraitis'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan zaferle ayrılırken, ikinci yarıda stadyuma seyirci de alındı.

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'ni 66 puanla birinci tamamlayan Borac'ı, ülkenin köklü kulüplerinden Sarajevo 62 puanla takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde Borac şampiyonluğunu ilan etti - Haberler
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