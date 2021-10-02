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Bosna'dan Nilüfer'e dostluk ziyareti

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Bosna'dan Nilüfer'e dostluk ziyareti

'Bursa'dan Bosna'ya Kardeşlik Köprüsü' projesi kapsamında Nilüfer'e gelen Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Muyanoviç, Başkan Turgay Erdem'i ziyaret etti.

BURSA (İHA) - ' Bursa'dan Bosna'ya Kardeşlik Köprüsü' projesi kapsamında Nilüfer'e gelen Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Muyanoviç, Başkan Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Kardeş kent ilişkilerini daha güçlü hale getirmek istediklerini ifade eden konuk başkan, Nilüfer'den çok şey öğreneceklerini belirtti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bosna Hersek'ten gelen Kardeş Kent Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Muyanoviç ve beraberindekileri ağırladı. BALKADER Bursa'nın önderliğinde yürütülen 'Bursa'dan Bosna'ya Kardeşlik Köprüsü' projesi kapsamında Türkiye'ye gelen heyet, Nilüfer Belediyesi'ni de ziyaret etti. Ziyarette Bursa Balkan Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Kosova, Zavidovici Kamu Kültür Müdürü Amer Haliloviç ile projede yer alan okul yöneticileri yer aldı. Başkan Turgay Erdem ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Uzun bir aradan sonra buluşmak bizi mutlu etti. Pandemi ilişkileri kesintiye uğratsa da bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Kardeş kentlerimizle dostluklarımızı pekiştirerek daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bu tür ziyaretler çok önemli" dedi. Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Muyanoviç de iki kurum arasındaki dostluğa dikkat çekerek, "Nilüfer Belediyesi'nin çalışmaları çok etkileyici. Sizlerle kültürel, sportif alanlarda işbirliği yapmak isteriz. Nilüfer Belediyesi'nden öğreneceğimiz çok şey var. Sizi ve ekibinizi Zavidovici'de ağırlamayı çok isteriz" şeklinde konuştu. Ziyaret sonunda iki başkan günün anısına birbirlerine hediye verdi. - BURSA

Bosna'dan Nilüfer'e dostluk ziyareti

Bosna'dan Nilüfer'e dostluk ziyareti

Bosna'dan Nilüfer'e dostluk ziyareti

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Haber: Bosna'dan Nilüfer'e dostluk ziyareti - Haberler
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