Bosna'daki savaşta hayatını kurtaran adamla 25 yıl sonra ilk kez kucaklaştı
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Bosna'daki savaşta hayatını kurtaran adamla 25 yıl sonra ilk kez kucaklaştı

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp keskin nişancı tarafından vurulan Dzevad Pintol ile yaralı haldeyken onu taşıyan ve hayatını kurtaran İsmet Mrsevic 25 yıl sonra ilk kez kucaklaştı.

Bosna'daki savaşta hayatını kurtaran adamla 25 yıl sonra ilk kez kucaklaştı
20.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:44

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp keskin nişancı tarafından vurulan Dzevad Pintol ile yaralı haldeyken onu taşıyan ve hayatını kurtaran İsmet Mrsevic 25 yıl sonra ilk kez kucaklaştı.

Başkent Saraybosna'nın merkezinde, 14 Haziran 1995 günü Sırp bir keskin nişancının hedefi olan Pintol, Vrazova Sağlık Ocağı önünde yaralı halde yatarken yardımına Mrsevic koşmuş ve hayatını riske atarak tanımadığı bu adamı hastaneye ulaştırmıştı.

Ülke medyasında çıkan haberlere göre, Pintol'un kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski bir fotoğrafta yaralı babasını taşıyan kişinin kim olduğunu araştırmaya başlayınca kısa bir süre sonra İsmet Mrsevic'e ulaşmayı başardı.

Eski bir fotoğraf sayesinde 25 yıl sonra ilk kez tanışan Mrsevic ile Pintol'un buluşması duygusal anlara sahne oldu. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Pintol, hayatını kurtaran Mrsevic'e yıllar sonra sarılarak teşekkür etti.

Pintol, yaptığı açıklamada, hayatını borçlu olduğu Mrsevic'i bulmak için çok uğraştığını, ancak ismini dahi bilmediği için kimliğini tespit etmeyi bir türlü başaramadığını anlattı.

Eski fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasından sonra kısa sürede Mrsevic'e ulaştığını söyleyen Pintol, "İşte bugün burdayız. Kaderden kaçış yok." dedi.

Vurulduktan sonrasına dair çok fazla şey hatırlamadığını aktaran Pintol, "10 dakika kadar sokakta öylece yattığımı biliyorum. Sonra beni hastaneye götürmüşler ve ameliyat edilmişim. O günden sonra yürüyemedim." diye konuştu.

Pintol, evlenip çoluk çocuğa karıştığını ve bugün bir torun beklediğini anlatarak, tüm bu mutluluğu Mrsevic'e borçlu olduğunu vurguladı.

Mrsevic ise yaşananları dün gibi hatırladığını belirterek, "İşim gereği savaş boyunca sürekli araç kullanıyordum. Marjin Dvor'a doğru giderken Dzevad'ı gördüm. O an içimde o adamı kurtarmam gerektiğine dair bir his uyandı." şeklinde konuştu.

Olay anında yanında olan iş arkadaşlarının kendisine hayatını tehlikeye atmaması gerektiğini söylediğini anlatan Mrsevic, "Ben normal bir insanın yapacağını yaptım. Yine olsa yine yaparım. Onu görünce gözyaşlarıma hakim olamadım. Tekerlekli sandalyeye bağlı kalmasına çok üzüldüm." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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