Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor
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Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor

Bosna'da savaştan kalma mayınlar, AB ülkelerine ulaşmak için ülkede sıkışan göçmenler için hayati risk teşkil ediyor. Bu tehlikeye karşı, Kızılhaç örgütü yaklaşık iki yıldır göçmenlere mayınların yerini belirten ve önemli uyarılar içeren broşürler dağtıyor

09.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:15
Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor

ile arasındaki mülteci anlaşmasından sonra göçmenler, AB ülkelerine geçmek için farklı rotalar izlemeye başladı. Bu duraklarda biri de halen Yugoslavya savaşının izlerini taşıyan Bosna-Hersek.


Ülkede kış şartlarının etkisinin iyice artırmasıyla, Batı Avrupa'ya doğru yola çıkan ancak Bosna Hersek'te kalan mülteciler için zor bir dönem başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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