Bosna'da sıkışan mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor

09.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:15

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasından sonra göçmenler, AB ülkelerine geçmek için farklı rotalar izlemeye başladı. Bu duraklarda biri de halen Yugoslavya savaşının izlerini taşıyan Bosna-Hersek.



Ülkede kış şartlarının etkisinin iyice artırmasıyla, Batı Avrupa'ya doğru yola çıkan ancak Bosna Hersek'te kalan mülteciler için zor bir dönem başladı. Euronews.com'da Görüntüle