Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi
Bosna güvenlik bakanı "Suriye'deki ani ve öngörülemeyen gelişmeleri" gerekçe gösterek dönüşün ertelendiğini duyurdu
07.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:14
Bosna Hersek Suriye'de bulunan 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşını ve ailelerini geri getirmeyi belirsiz bir tarihe erteledi.
Bosna'nın üçlü başkanlık konseyi lideri Zeljko Komsiç hafta içerisinde grubun hafta sonunda getirileceğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com