Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi
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Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi

Bosna güvenlik bakanı "Suriye'deki ani ve öngörülemeyen gelişmeleri" gerekçe gösterek dönüşün ertelendiğini duyurdu

07.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:14
Bosna 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşının geri getirilişini yine erteledi

Bosna Hersek 'de bulunan 9 eski IŞİD savaşçısı vatandaşını ve ailelerini geri getirmeyi belirsiz bir tarihe erteledi.


Bosna'nın üçlü başkanlık konseyi lideri Zeljko Komsiç hafta içerisinde grubun hafta sonunda getirileceğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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