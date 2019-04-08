Boşluğa Düşen Hamile Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin tavanındaki kartonpiyer boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacıhalil Mahallesi'nde Hakan Tatoğlu, iş yerindeyken kedi sesi duydu. Etrafı kontrol eden Tatoğlu, sesin iş yerinin asma tavanındaki kartonpiyer boşluğundan geldiğini fark edince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İş yerine gelen ekipler, kedinin asma tavanındaki kartonpiyer boşluğunda mahsur kaldığını gördü. Kediye ulaşmak için kartonpiyerleri kıran ekipler, uzun uğraşlar sonucunca hayvan yakalama ağıyla kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yavrulamak için yer aradığı sırada boşluğa düştüğü tahmin edilen kedi, bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra salıverildi.

İş yeri sahibi Tatoğlu, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Kim demiş ki itfaiyeciler hayvanlarla ilgilenmiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA