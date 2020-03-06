BOSİAD’ın mesleki eğitim çalışmalarına tam not

06.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:30

BOSİAD'ın mesleki eğitime yönelik yaptığı çalışmalar, İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ve BOSİAD temsilcilerinin katıldığı Protokol Yürütme Kurulu'nda değerlendirildi. Altıntaş, BOSİAD'ın çalışmalarının övgüye değer olduğunu belirterek teşekkür etti.