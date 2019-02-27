BOSİAD’dan meslek liseliye ‘logolu’ çağrı

Bursa OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler; meslek lisesine dikkat çekmek amacıyla seslendirip rol aldıkları rap şarkılı video klip projesinin devamı olarak, fabrika kapılarına 'Bu fabrikada meslek lisesi önceliğimizdir' sloganlı logolar asacak.

BOSİAD’dan meslek liseliye ‘logolu’ çağrı

Bursa OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler; meslek lisesine dikkat çekmek amacıyla seslendirip rol aldıkları rap şarkılı video klip projesinin devamı olarak, fabrika kapılarına 'Bu fabrikada meslek lisesi önceliğimizdir' sloganlı logolar asacak.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et