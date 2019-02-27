BOSİAD’dan meslek liseliye ‘logolu’ çağrı
Bursa OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler; meslek lisesine dikkat çekmek amacıyla seslendirip rol aldıkları rap şarkılı video klip projesinin devamı olarak, fabrika kapılarına 'Bu fabrikada meslek lisesi önceliğimizdir' sloganlı logolar asacak.
Bursa OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler; meslek lisesine dikkat çekmek amacıyla seslendirip rol aldıkları rap şarkılı video klip projesinin devamı olarak, fabrika kapılarına 'Bu fabrikada meslek lisesi önceliğimizdir' sloganlı logolar asacak.
Kaynak: Dunya.com