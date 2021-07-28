BOSİAD'dan aşı çağrısı
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BOSİAD'dan aşı çağrısı

BOSİAD'dan aşı çağrısı
Bültenler - Haberler | Güncel

Aşı olmanın bir nevi seferberlik görevi gibi düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, tekrar bir kapanma olmaması ve üretimin durmaması için herkesin duyarlı davranıp aşı olması gerektiğini söyledi.

Delta varyantı ile birlikte vakalar yeniden artışa geçerken, bilim insanları salgının önüne geçebilmek için aşılanmanın şart olduğunu bildiriyor. Türkiye'de aşılanma istenilen düzeye ulaşamazken, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden de (BOSİAD) bu konuda önemli bir çağrı geldi. BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, kapanmaların ekonominin birçok alanında büyük zararlara yol açtığını belirterek, yeniden bu durumun yaşanmaması için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Çağan, şunları kaydetti:

"Ekonomiyi durma noktasına getiren çok sert karantina önlemlerini yaşadık. Bedellerini ekonomik ve sosyal olarak ödüyoruz, uzun bir süre de ödemeye devam edeceğiz. Salgının bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalktığını düşünmek için erken. Fakat bugün, 18 aydır süren mücadelede gelinen noktada insanlık için bir umut var. Çünkü aşı var. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur. İnanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. Aşı olmadan toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşılamayacağı, tekrar dükkânların kapanacağı, sokağa çıkma yasaklarının başlayacağı, özgürlüğümüzün kısıtlanacağı gerçeklerini unutmamalıyız. Bu milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyecek. Öğrencilerin okula gitmesi mümkün olmayacak, bir öğrenim dönemini daha kaybedecekler. Çocuklarımızın psikolojileri bozulacak. Yani neresinden bakarsanız bakın, aşı olmamak insanın beraber yaşadığı diğer insanlara zarar vermesi demek."

Kaynak: Bültenler

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