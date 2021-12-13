Bosch Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Otomotiv Sanayisinin Tedarikte Asya Ülkelerine Olan Bağımlılığına Dikkat Çekti

Otomotiv sektörünün en büyük yedek parça tedarikçilerinden birisi olan Bosch firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Franz Fehrenbach, bir Alman gazetesine verdiği demeçte, Avrupa otomotiv sektörünün batarya ve yonga gibi kritik yedek parçaların tedarikinde Asya'ya ve dünyanın diğer bazı bölgelerine fazlasıyla bağımlı hale geldiğini söyledi.

Son zamanlarda elektrikli araç talebi ve üretiminin artmasıyla birlikte, batarya ve yongalar kritik yedek parçalar haline geldi. Avrupa'daki üreticilerin kapasitesinin mevcut talebi karşılamaktan uzak olması nedeniyle, otomotiv sektöründeki firmalar tedarikçi olarak başta Asya ülkeleri olmak üzere, dünyanın değişik coğrafyalarındaki üretici firmalara yönelmek zorunda kaldılar.

Bu yılın sonunda Bosch'taki görevini devretmesi beklenen Franz Fehrenbach, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, bu dışa bağımlılığın ciddi bir boyutta olduğunu ve artık bu konuda bir politika değişikliğinin zamanı geldiğini belirtti.

Bu durumun siyasetçilerin üzerine yüklenecek bir hata olmadığını söyleyen Fehrenbach, konunun sektördeki tedarik zincirleri içerisindeki bir maliyet optimizasyonu ile ilgili olduğunu belirtti ve Avrupalı firmaların şu anda hammadde tedarik sistemini yavaş yavaş sorgulamaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

Son aylarda sıklıkla gelen haberler de, özellikle Alman otomotiv firmalarının tedarik alanında tekrar kontrolü ele almak amacıyla ciddi adımlar atarak önemli yatırım kararları aldığı görüldü. Bu haberler arasında özellikle Volkswagen firmasının 2030 yılına kadar Avrupa genelinde altı adet batarya fabrikası kuracağını açıklaması dikkat çekmişti.

Yonga tedarikinde küresel bir darboğaz yaşanmaya başlanmasının ardından da, AB yetkilileri yonga fabrikası konusunda ülkelerinde yatırım yapmayı düşünecek firmalar için çeşitli teşvik ve destek programları açıklamışlardı.

Öte yandan Bosch firması da bu yıl içerisinde Almanya'da 1, 1 milyar avro tutarında bir yatırım yaparak yeni bir yarı iletken yonga fabrikası kurmuştu. Bugüne kadar Bosch tarafından yapılan en büyük yatırımlardan birisi olan bu girişim, en son teknolojiye sahip elektrikli ve sürücüsüz araçların elektronik donanımlarını sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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