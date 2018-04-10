Bosch'un Değişimi Şekillendirin Programı Bu Yıl Ytü'de

Bosch Türkiye'nin Sanayi 4.0 dönüşümüyle ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetişmesine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği "Değişimi Şekillendirin-Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 Programı" bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.



Bosch Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi 4.0 alanında dünyada ve Türkiye'de öncü çalışmalara imza atan, kazandığı deneyimi iş dünyasıyla da paylaşan şirket, bu büyük dönüşümde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetişmesi için sanayi-üniversite iş birliğine ağırlık vermeye devam ediyor.

Bosch, ilk olarak geçen yıl düzenlediği programı bu yıl daha da geliştirerek YTÜ iş birliğiyle hayata geçiriyor. Bosch Türkiye IoT ve Endüstri 4.0 Proje Ekibi ile YTÜ öğretim görevlilerinin birlikte yönettiği program, üniversitede öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık ve ücretsiz şekilde düzenleniyor.

Programa katılan öğrencilerin, dijital üretim ve Sanayi 4.0 konularına odaklanmış projeler üzerinde çalışmaları amaçlanıyor. Bu proje kapsamında öğrencilere Bosch'un Türkiye'de faaliyet gösteren kendi fabrikalarından örnek alanlar sunularak, bu alanlarla ilgili çalışmalar yapmaları isteniyor.

Bu yıl öğrencilere verilen başlıklar arasında gerçek zamanlı veri işleme, verilerin eş zamanlı analizi ve kullanıcılara çevrimiçi bir platformda sunulması, üretimde istasyon bazlı andon sistemi çalışması, maliyet optimizasyonu, veri madenciliğine dayalı hata azaltma gibi konular yer alıyor.



Bosch bilgi ve deneyimlerini öğrencilere açıyor



Bosch Türkiye, üniversite-sanayi iş birliğine dayanan bu programla öğrencilere, dijital üretim ve Sanayi 4.0 konularında hem kendi gelecek vizyonlarını oluşturma hem de fikirleriyle yarının dünyasını şekillendirme imkanı veriyor.

IoT ve Endüstri 4.0 temalı gerçek uygulama projelerinin verilmesi sayesinde konu teoriden çıkarılarak pratiğe dökülüyor, böylece sanayi-üniversite iş birliği kapsamında potansiyel fırsatların oluşması sağlanıyor. Bosch Türkiye, programı sürdürülebilir kılmak için önümüzdeki yıla ilişkin planlamalara daha şimdiden başladı ve her yıl giderek artan sayıda öğrenci Bosch'un bilgi ve deneyimlerinden yararlanabiliyor.



Program boyunca proje öğrencilerine biri YTÜ'den, diğeri Bosch Türkiye'den olmak üzere iki danışman eşlik ediyor. Programa seçilen 11 öğrenci, nisan ayından itibaren Bosch Bursa Fren Fabrikası ve Bosch Manisa Termoteknik Fabrikası mühendislerinin eşliğinde çalışmaya başladı.

Öğrencilerin geliştirdikleri projelerin final sunumunun ardından program, haziran ayında jüri değerlendirmesi ile tamamlanacak.