Bosch'un Cirosu 15 Milyar TL'ye Ulaştı

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Young, 2017 yılında Türkiye'ye 700 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını ve yılı 15.5 milyar TL ciroyla kapattıklarını söyledi. Young, 'Dizelde devrim' olarak nitelediği, dizel motorlarda emisyon salınımını önemli ölçüde düşüren teknolojiye dair de açıklama yaptı.