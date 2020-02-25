Bosch Termoteknik, 2020 yılı stratejisini ve yeni projelerini paylaştı

25.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:40

Bosch Termoteknik, 150'ye yakın çalışanının katılımıyla İstanbul Küçükyalı'daki Bosch Türkiye ve Orta Doğu genel merkezinde bir araya gelerek 2020 yılı stratejisini ve yeni projelerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Cesaretle" temasıyla 150'ye yakın Bosch Termoteknik çalışanının katıldığı "Get Together" etkinliğinde, 2019 yılı değerlendirmesiyle birlikte yeni yıl stratejisi, hedefleri ve paydaşlarla gerçekleştirilecek yeni projeler konuşuldu.

Zorlu geçen bir yılı hedeflerini aşarak ve sektördeki liderliğini koruyarak tamamlayan Bosch Termoteknik, 2020 yılında da tüm iş ortaklarına ve kullanıcılarına odaklanacağı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Şirketin temelini ve varoluşunu yansıtan müşteri odaklı projelerinin ve 2020 hedeflerinin paylaşılmasının ardından şirket stratejisindeki "Ticari alanda büyüme, dijitalleşmede dönüşüm ve yaratıcı düşünme" konu başlıkları hakkında interaktif bir çalışma yapıldı. Çalışanlar da projelerle ilgili yorum ve katkılarını aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Termoteknik'in yeni Satış Genel Müdürü Kıvanç Arman, Termoteknik çalışanlarının motivasyonu ve heyecanını paylaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm koşullara, önümüze çıkabilecek tüm engellere hazırlıklı olarak yenilikçi, kapsayıcı, kaliteli ürün ve hizmetlerimiz, iş birliğini destekleyen, karşılıklı güvene dayalı yönetim anlayışımız ve şeffaflığımız ile yolumuza devam ediyoruz. Bosch Termoteknik ailesi olarak, 2020 yılında müşteri odaklı yaklaşımımızı temele koyduğumuz projelerimizle yine sektörümüzde öncü adımlar atacağız. Sürdürülebilir başarımızı, değerli iş ortaklarımız ve paydaşlarımız olan çalışma arkadaşlarımız sayesinde elde ediyor ve bundan gurur duyuyoruz. Bu noktada, sizlerin gelişimini destekleyen bakış açımız ve sinerjimizle 'Cesaretle Geleceğe' diyerek hep birlikte başarılı bir yıl geçireceğiz."

Kaynak: AA