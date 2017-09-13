Bosch Rexroth'un Yeni Nesil Endüstriyel Pc'leri Endüstri 4.0'A Hazır



Endüstri 4.0 uygulamaları, özellikle endüstriyel bilgisayarlardaki (IPC) otomasyon beklentilerini artırıyor. Zorlu çalışma şartlarındaki karmaşık proses ve sistemlerin kontrolü ve gereksinimlerini, yalnızca yüksek performanslı IPC'lerin karşılayabileceğini öngören Bosch Rexroth, işlem ve grafik performansının belirgin şekilde yüksek olduğu yeni IndraControl VPB40.4 IPC neslini geliştirdi.

Yeni IndraControl VPB40.4 endüstriyel bilgisayarlar, çetin koşullarda kendini kanıtlamayı başarmış bir önceki neslin sistem mimarisi üzerine temellendirildi. En yeni Intel işlemcileriyle donatılan bu cihazlar, önceki modellerinden birkaç kat yüksek performans sunuyor.

VPB40.4, çok daha güçlü grafik performansı sunmasının yanı sıra gelecekte makine ve sistem tasarımlarında kullanılacak kapsamlı görselleştirme gereksinimlerini de destekliyor. Yeni sistemin görselleştirmesi ve çalıştırılması için yeni VPB40.4 endüstriyel bilgisayarlar, IndraControl VDP serisinin testlerden geçirilmiş, sağlam ekranlarıyla (örneğin çoklu dokunmatik versiyonu ile) birleştirilebiliyor.

Yüksek performans sunan Intel işlemcilerinin yanı sıra yeni endüstriyel bilgisayarlarda iki Gbit LAN ağ bağlantısı, yedi USB arayüzü, işlem ekranı ile ekran bağlantı noktası ara yüzüne sahip monitörler için bağlantılar da mevcut bulunuyor. Donanım uzantıları için iki ya da dört girişli PCI ve PCIe giriş kartları sunulurken; kullanıcılar, yüksek hafıza için geleneksel olarak sabit diski ya da solid state depolama alanlarını tercih edebiliyor.

Bosch Rexroth endüstriyel bilgisayarlarda Windows 7 ya da Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak sunulurken, yeni endüstriyel bilgisayarlar kontrol, düzenleme, görselleştirme, bilgi işlem, analiz ve ağ yapılandırması gibi işlemler için yüksek performanslı yazılım paketleri içeriyor. Tüm bu özellikleriyle IndraControl VPB40.4 hem günümüzde hem de gelecekteki Endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılayacak en uygun çözüm olarak öne çıkıyor.