Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Bosch, Güncel

Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi

Bosch'un geliştirdiği tam otomatik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi, doktor muayenehaneleri, hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi sağlık tesislerinin hızlı tanıda bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

26.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:56
Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi

Bosch'un geliştirdiği tam otomatik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi, doktor muayenehaneleri, hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi sağlık tesislerinin hızlı tanıda bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch Healthcare Solutions, Randox Laboratories Ltd. ile dünyanın ilk tam otomatik moleküler tanı testlerinden birini geliştirdi.

Kovid-19'un hızlı şekilde teşhis edilebilmesi birçok ülkede artan yayılma hızını kontrol altına almak için paha biçilemez önem taşırken, Bosch'un tam otomatik Kovid-19 testi, doktor muayenehaneleri, hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi sağlık tesislerinin hızlı tanıda bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Hızlı test, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kalite standartlarını da karşılıyor.

Virüs, 2,5 saatin altında bir sürede tespit edilebiliyor

Sadece altı hafta içinde geliştirilen hızlı test, numunenin alındığı andan sonucun geldiği ana kadar ölçülmek üzere 2,5 saatin altında bir sürede, hastalarda Kovid-19 enfeksiyonunu tespit edebiliyor.

Şu anda kullanılan testlerde hastalar, sonucu almak için genelde bir ila iki gün beklemek zorunda kalırken, hızlı testin doğrudan bakım noktasında yapılabilmesi numunelerin taşınması ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Böylece enfekte kişiler anında tespit edilerek karantinaya alınabiliyor.

Kovid-19 ile ilgili gerçekleştirilen çeşitli laboratuvar çalışmalarında Bosch testi, yüzde 95'in üzerinde doğru sonuçlar veriyor.

10 solunum yolu hastalığını eşzamanlı olarak teşhis ediliyor

Bosch'un hızlı testi, tek bir numunenin sadece Kovid-19 için değil, aynı zamanda influenza A ve B dahil olmak üzere 9 farklı solunum yolu hastalığı için de test edilmesine imkan veriyor.

Hızlı moleküler tanı testi, Bosch Healthcare Solutions'ın Vivalytic analiz cihazı üzerinde çalışıyor. Numune, bir swab yardımıyla hastanın burnundan veya boğazından alınıyor ve test için gerekli ayıraçları içeren kartuş, analiz için Vivalytic cihazının içerisine yerleştiriliyor.

Analiz sırasında sağlık çalışanları, hastaların tedavisi gibi diğer görevlerle ilgilenebiliyor. Vivalytic analiz cihazı, özel olarak eğitim almamış olan sağlık çalışanlarının bile testi güvenilir şekilde yapabilmesine imkan sağlıyor.

Bosch Vivalytic analiz cihazı, 24 saat içerisinde 10 adede kadar test yapabiliyor.

Yeni geliştirilen testin, nisan ayından itibaren Almanya'da, ardından da Avrupa'daki diğer ülkelerde ve dünyanın diğer bölgelerinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

"Enfekte hastaların tespitini ve karantinaya alınmasını hızlandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Volkmar Denner, "Bosch'un hızlı Kovid-19 testinin, pandeminin mümkün olan en hızlı şekilde kontrol altına almada payı olmasını istiyoruz. Bu test, enfekte hastaların tespit edilmesini ve karantinaya alınmasını hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Denner, Kovid-19'a karşı mücadelede zamanın oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gidip gelmeye gerek olmadan doğrudan yerinde güvenilir, hızlı tanı... Bu, 'Yaşam İçin Teknoloji' örneği olan çözümümüzün sunduğu harika bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Bosch Healthcare Solutions GmbH'nin Başkanı Marc Meier de testin doktorlara daha fazla test yapılması için zaman kazandıran ayırıcı tanı imkanı sunduğunu vurguladı ve Randox ile kısa bir süre içerisinde geliştirdikleri testi pazara sunabilecek konumda olduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına...
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Fahrettin Koca Yılmaz Erdoğan
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Servet Yazıcı Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla İran Polis Kadın İtalya
Şu an buradasınız: Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 21:15:29. #1.14#
title