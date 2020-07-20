Bosch fabrikasında işçiler zehirlendi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Bosch fabrikasında akşam yemeğinin ardından zehirlendikleri iddia edilen yüzün üzerinde işçi hastanelik oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Bosch fabrikasında akşam yemeğinin ardından zehirlendikleri iddia edilen yüzün üzerinde işçi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesindeki Bosch fabrikasında çalışan işçilerin, bir kısmı akşam yemeğinin ardından yüksek ateş, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tedavileri tamamlanan işçiler mesailerine geri döndü. - BURSA

Kaynak: İHA