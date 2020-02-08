Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Muğla'da çocuklarla buluşacak

08.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:58

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 9-10 Şubat'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Muğlalı çocuklarla buluşacak.



Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008'de başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 binin üzerinde çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Muğlalı çocuklarla buluşacak.

Tüm Muğla halkının davetli olduğu "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 9-10 Şubat'ta saat 12.00-14.00'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.



Muğlalı çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010'dan beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Kaynak: AA