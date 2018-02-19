Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Mardinli Çocuklarla Buluştu

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı çocuk oyunu, 17-18 Şubat'ta Mardinli çocuklarla buluştu.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 500'ü aşkın temsille 155 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Mardin'de çocuklarla bir araya geldi.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, 17 Şubat Cumartesi günü Mazıdağı Mimar Sinan İlköğretim Okulu Konferans Salonu'nda, 18 Şubat Pazar günü de Midyat Kocatepe İlköğretim Okulu Konferans Salonu'nda ikişer temsille sahne aldı. Ücretsiz sahnelenen oyun, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.